Montabaur (dpa/lrs) - Ein Motorradfahrer ist auf der B 260 (Bäderstraße) gegen den Anhänger eines entgegenkommenden Fahrzeugs geprallt und hat dabei schwerste Verletzungen erlitten, wie die Polizei in Montabaur am Samstag mitteilte. Der Mann sei von Nassau aus in Richtung Singhofen unterwegs gewesen. In einer scharfen Linkskurve sei es zu dem Unfall gekommen. Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie es weiter hieß. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar.