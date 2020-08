Zerf (dpa/lrs) - Ein 17-Jähriger ist mit seinem Leichtkraftrad in den Gegenverkehr geraten und schwer verletzt worden. Der junge Mann habe auf der Bundesstraße 268 in einer Kurve in Zerf im Landkreis Trier-Saarburg die Kontrolle über das Zweirad verloren, teilte die Polizei am Freitagabend mit. Bei der Kollision mit dem Auto eines 61-Jährigen im Gegenverkehr rutschte der 17-Jährige demnach unter den Wagen und erlitt schwere Verletzungen. Ersthelfer befreiten ihn den Angaben zufolge. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 61-Jährige blieb unverletzt. Die Bundesstraße wurde im Bereich der Unfallstelle vorübergehend voll gesperrt.