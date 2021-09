Prüm (dpa/lrs) - Bei einem Unfall im Eifelkreis Bitburg-Prüm ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte, stürzte der 23-Jährige, nachdem ihm von einem Auto die Vorfahrt genommen worden war. Den Angaben zufolge sei der Fahrer oder die Fahrerin des Autos anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Der schwer verletzte Motorradfahrer wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Nach dem flüchtigen Fahrzeug wird gefahndet.