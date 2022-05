Fischbach/Oberzent (dpa/lrs) - Bei einem Unfall in der Pfalz ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Auf einer Landstraße zwischen Fischbach bei Dahn und Salzwoog stürzte der 40-Jährige am Samstagnachmittag aufgrund eines Fahrfehlers in einer Rechtskurve, wie die Polizei mitteilte. Der Schwerverletzte musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.