Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 49 bei Alf (Landkreis Cochem-Zell) verletzt worden. Der 48-Jährige kam nach bisherigen Ermittlungen am Donnerstag mit seiner Maschine von der Straße ab und überschlug sich im Straßengraben, wie die Polizei in Zell mitteilte. Der Mann habe in einer langgezogenen Linkskurve zwei Autos überholt und beim Wiedereinscheren die Kontrolle über sein Motorrad verloren. Dabei zog er sich den Angaben zufolge eine Verletzung am rechten Bein zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Während des Einsatzes wurde die B49 in beide Richtungen gesperrt.

