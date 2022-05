Ein Motorradfahrer ist am Donnerstag bei einem Unfall auf der Autobahn 5 nahe Alsbach-Hähnlein an der Bergstraße schwer verletzt worden. Er sei in Fahrtrichtung Norden mit zwei Autos zusammengeprallt, teilte die Polizei mit. Deren Fahrer (55) und Fahrerin (26) blieben unverletzt. Der Harley-Davidson-Fahrer musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Ursache für den Unfall zwischen den Anschlussstellen Zwingenberg und Seeheim-Jugenheim war noch unklar.

Alsbach-Hähnlein (dpa/lhe) - Mitteilung