Geiselberg (dpa/lrs) - Auf der Kreuzung B270 bei Geiselberg (Landkreis Südwestpfalz) ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall mit einer Autofahrerin tödlich verunglückt. Die 37-Jährige habe an der Kreuzung weiter geradeaus fahren wollen und dabei den Motorradfahrer, der Vorfahrt hatte, übersehen, teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Demnach prallte der 61-jährige Biker in die linke Rückseite des Autos und und schleuderte auf die Straße. Der Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen und starb noch vor Ort. Die Autofahrerin wurde demnach ins Krankenhaus gebracht, ihr Beifahrer blieb unverletzt. Die B270 war über mehrere Stunden voll gesperrt.

Pressemitteilung