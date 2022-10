Ein Motorradfahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto in Bad Breisig (Kreis Ahrweiler) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Straße nach dem Unfall am Samstagnachmittag für eineinhalb Stunden gesperrt. Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr bestehe nicht.

Bad Breisig (dpa/lrs) - PM