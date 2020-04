Bad Schwalbach (dpa/lrs) - Ein Motorradfahrer aus Mainz ist bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw im hessischen Bad Schwalbach tödlich verletzt worden. Der 26-Jährige sei am späten Freitagnachmittag in einer engen Kurve zu Fall gekommen und mit seinem Motorrad unter das entgegenkommende Fahrzeug gerutscht, teilte die Polizei mit. Er starb noch an der Unfallstelle. Die 24 Jahre alte Fahrerin des Vans blieb unverletzt.

Der Unfall ereignete sich auf einer Landesstraße zwischen dem Ortseingang von Bad Schwalbach und der Bundesstraße 260. Ein Sachverständiger soll bei der Klärung des Unfallhergangs helfen, für Luftbildaufnahmen war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.