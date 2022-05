Ein Motorradfahrer ist auf der Landstraße 126 bei Sulzbach (Regionalverband Saarbrücken) am Mittwochabend bei einem Überholmanöver ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, stürzte der 63 Jahre alte Motorradfahrer vermutlich bei einem Überholmanöver und verletzte sich dabei so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Sulzbach (dpa/lrs) - Ein vor ihm fahrender Transporter, der ebenfalls zu einem Überholvorgang ansetzte, hielt Angaben zufolge nicht an und setzte seine Fahrt in Richtung Sulzbach fort. Die Unfallursache sei derzeit noch unklar. Die Unfallstelle wurde für drei Stunden gesperrt. Zeugen sowie der Fahrer des Transporters sollen sich bei der Polizeiinspektion Sulzbach melden.

Polizeimitteilung