Konz (dpa/lrs) - Ein 39 Jahre alter Mann hat sich im Trier-Saarburg-Kreis bei einem Sturz mit seinem Motorrad schwer verletzt. Der Fahrschüler fuhr am Dienstag auf dem Zweirad in Konz vor dem Fahrschulauto mit seiner Lehrerin als er aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße abkam, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 39-Jährige fuhr plötzlich nach rechts auf den Grünstreifen, verlor die Kontrolle über das Motorrad, kollidierte mit der Leitplanke und stürzte. Dabei verletzte sich der 39-Jährige schwer und wurde ins Krankenhaus gebracht.