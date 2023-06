Bingen (dpa/lrs) - Der Fahrer und sein 13 Jahre alter Sozius sind bei einem Zusammenstoß ihres Motorrads mit einem Rind nahe Bingen schwer verletzt worden. Sie seien mit dem Verdacht auf Knochenbrüche in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei am Montag mit. Das Rind war mit seiner etwa zehnköpfigen Herde von der Weide ausgebrochen. Auf der Landstraße zwischen Bingen-Dromersheim und Gensingen (beide Kreis Mainz-Bingen) fuhr der 20-Jährige in der Nacht zum Montag mit seinem Motorrad gegen das Tier und stürzte. Das Rind blieb unverletzt und wurde gemeinsam mit seiner Herde zurück zur Weide gebracht.

