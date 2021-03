Elmstein (dpa/lrs) - Bei der Kollision zweier Motorräder auf einer Landstraße im Kreis Bad Dürkheim am Dienstag sind zwei Männer schwer verletzt worden. Ein 48-Jähriger war mit seinem Zweirad in Richtung Elmstein unterwegs und wollte vor einer Kurve ein Wohnmobil überholen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Hierbei habe er wohl einen 49 Jahre alten Motorradfahrer übersehen, der ihm entgegenkam. Nach dem Zusammenstoß am Dienstagnachmittag prallten beide Fahrer gegen eine Steinmauer und verletzten sich schwer. Rettungshubschrauber flogen die Männer in Krankenhäuser. Während der Unfallaufnahme war die Landstraße für mehrere Stunden gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:210331-99-37780/2