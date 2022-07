Ein Motocrossfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Traktor in Hoppstädten-Weiersbach (Landkreis Birkenfeld) schwer verletzt worden. Der Trecker wollte am Mittwochabend auf einen Feldweg auffahren, auf dem der Biker unterwegs war, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Traktorfahrer hörte die Maschine demnach und hielt an. Dennoch stieß das Motorrad aus noch ungeklärter Ursache vorn mit dem Traktor zusammen. Der Fahrer der Crossmaschine stürzte. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik.

Hoppstädten-Weiersbach (dpa/lrs) - PM