Kaiserslautern (dpa/lrs) - Der ehemalige Fußball-Profi Hans Werner Moser ist von der kommenden Spielzeit an nicht mehr U21-Trainer bei Drittligist 1. FC Kaiserslautern. Dies teilten die Pfälzer am Montag mit. «Nach internen Gesprächen zu einer veränderten Rolle der U21 war es am Ende der Wunsch des Vereins, sich auf dieser Position personell neu aufzustellen», sagte Sportdirektor Boris Notzon.

Moser hatte den Posten 2016 übernommen. Wie genau sich die U21 beim FCK verändern soll, will der Verein zu «einem späteren Zeitpunkt» bekanntgeben. Moser hat für Kaiserslautern 115 Bundesliga-Spiele absolviert. Über einen möglichen Nachfolger wurde zunächst nichts mitgeteilt.