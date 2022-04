An der Mosel wird ein musikalisches Großprojekt geplant: Am 3. Juli soll die gesamte Moselregion von Koblenz bis zum saarländischen Perl zur «längsten Musikmeile Deutschlands» werden, wie die Regionalinitiative «Faszination Mosel» am Dienstag in Wittlich mitteilte. Noch werden Mitmacher gesucht: Daher ruft die Initiative in Kooperation mit dem Mosel Musikfestival heimische Musiker, Vereine, Chöre, Bands und DJs auf, sich anzumelden.

Wittlich (dpa/lrs) - Ziel sei, dass alle Teilnehmer am 3. Juli zeitgleich um 15 Uhr die Moselhymne „Im weiten deutschen Lande“ des Trierer Domorganisten Georg Schmitt mit dem Text von Theodor Reck zum Besten geben, hieß es. Es sei den Musikern überlassen, das Mosellied in eigener Interpretation darzubieten. Das Notenmaterial werde bereitgestellt. Wer Lust habe mitzumachen, solle sich bis zum 30. April anmelden.

Bislang hätten sich rund 80 Gruppen angemeldet, sagte die Geschäftsführerin der Regionalinitiative, Simone Röhr. Die Musik solle nicht nur an der Mosel gespielt werden: „Sondern wir wollen die Moselgemeinden insgesamt mit Musik erklingen lassen“, sagte sie. Dazu gehörten auch die Seitentäler Saar, Ruwer, Sauer und Lieser. Die Initiative ist bei der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich angedockt.

Längste Musikmeile Deutschlands

Faszination Mosel