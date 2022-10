Er soll eine Frau umgebracht haben, um ihr Auto zu klauen: Vor dem Landgericht Mainz hat am Mittwoch der Mordprozess gegen einen 22 Jahre alten Mann begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, die 41-Jährige im April dieses Jahres am frühen Morgen in ihrer Wohnung in Mainz überfallen und mit einem Messer getötet zu haben. Sein Ziel sei es gewesen, an das Auto der Frau zu kommen. Obwohl er keinen Führerschein hatte, sei er nach der Tat mit dem Wagen zu einer Freundin gefahren.

Mainz (dpa/lrs) - Der angeklagte Deutsche äußerte sich zum Prozessauftakt zunächst nicht. Das Opfer lebte nach Aussage einer Nachbarin sehr zurückgezogen und sei sehr still gewesen. Auf sie habe die 41-Jährige einen ängstlich-scheuen Eindruck gemacht, sagte die Frau.