Er prägt die Mainzer Straßenfasnacht wie kaum ein anderer: Dieter Wenger baut die Motivwagen für den Rosenmontagszug. Coronabedingt wird es den berühmten närrischen Lindwurm in diesem Jahr nicht geben. Doch Wenger baut trotzdem – und zwar höher als jemals zuvor.

Als hätten die Mainzer Fasnachter geahnt, dass Anhänger von Donald Trump einmal gewaltsam in das Washingtoner Kapitol eindringen könnten, rollte schon am Rosenmontag 2020 ein Motivwagen durch die Stadt, der es in sich hatte: Wie Kaiser Nero sitzt Präsident Trump auf einem Stuhl und im Hintergrund brennt lichterloh das Kapitol. Erschaffen und baulich umgesetzt hat diese Karikatur der Speyerer Dieter Wenger.

Ob Protz-Bischof Tebartz-van Elst in einer goldenen Badewanne, Julia Klöckner (CDU) im „Liebesnestlé“ mit dem weltgrößten Nahrungsmittelkonzern oder Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) im übergroßen Kostüm der noch regierenden Kanzlerin Angela Merkel (CDU): Als Profigestalter hat Wenger im Auftrag des Mainzer Carneval-Verein (MCV) schon alles gebaut, was an dreidimensionalen Karikaturen für einen Rosenmontagszug gebaut werden kann.

Acht Meter hohe Bauten

Dass das Coronavirus den Narren in diesem Jahr gehörig ins Handwerk pfuscht, damit müsse man sich abfinden, sagt Wenger. Auch wenn es schwerfalle. Schon im Herbst war klar, dass der Mainzer Rosenmontagszug in dieser Session nicht stattfinden wird. Trotzdem wollten die Fasnachter mit närrischen Motiven einen Lichtblick setzen und drei „Monumente“ in der Innenstadt aufstellen. An der Umsetzung dieser bis zu acht Meter hohen Styropor-Skulpturen tüftelt Wenger seit Anfang Dezember – gemeinsam mit einem 15-köpfigen Team. „Im Gegensatz zu den sonst üblichen Motivwagen, werden bei den Monumenten keine Räder zu sehen sein“, sagt der 81-Jährige. Die Räder würden umbaut, und auch um die Monumente herum werde dekoriert.

Von Weiberfastnacht bis Rosenmontag hätte man die Kunstwerke im Vorbeigehen und unter Einhaltung der Corona-Maßnahmen in Mainz anschauen können. So lautete zumindest der Plan. Wenger: „Wie ein Weihnachtsbaum im Dezember als sichtbares Zeichen vor der Kirche steht, so wollten wir mit diesen Monumenten zeigen: Es ist Fasnacht.“ Doch dann verschärften Bund und Länder im Januar die Corona-Regeln und beim MCV entschied man sich zur Absage der Aktion. Zu groß war die Angst, man könne mit den monumentalen Bauten zu viele Menschen in die Mainzer Innenstadt ziehen und die entsprechenden Plätze nur schwer kontrollieren.

„Bergeweise Styropor“

Dessen ungeachtet ist Dieter Wenger aber nach wie vor im Dauereinsatz: Bis Weiberfasnacht will er die Monumente trotz allem fertigstellen. Bei der Planung der Großbauten habe er sich allerdings gut verschätzt, gibt der Speyerer zu. Zwar unterscheide sich die Machart der Monumente nicht sonderlich von der eines Motivwagens – Styroporblöcke werden mit Eisenstangen verstärkt und die Motive mit wetterfester Farbe bemalt. Aber die Dimension sei eine völlig andere: „Ich habe bergeweise Styropor und literweise Farbe nachbestellt, weil die Bauten einfach riesig sind.“

Zu verstehen seien die überdimensionalen Bauten aus Styropor auch als Hommage an die Mainzer Partnerstadt Valencia. Beim dortigen Frühlingsfest stehen als Hauptattraktion auf fast jedem Platz große Pappmachéfiguren – die sogenannten Fallas. „Und am Ende des Fests werden sie verbrannt“, erzählt Wenger. Dieses Schicksal soll die meterhohen Mainzer Motivmonumente aber keinesfalls ereilen, wie er versichert: „Vielleicht gibt es irgendwann im Sommer einen Moment der Entspannung in dieser Pandemie und wir können die Bauwerke doch noch in der Innenstadt aufstellen“, hofft der 81-Jährige. „Und wenn nicht, dann stellen wir sie 2022 in die Innenstadt und gleichzeitig läuft der Rosenmontagszug“, prophezeit er. Es wäre das 60-zigste Jubiläumsjahr für Dieter Wenger als Wagenbauer in Mainz.

Online-Präsentation

Zunächst einmal zählt für den umtriebigen Speyerer aber nur das Hier und Jetzt: In wenigen Tagen wird er beaufsichtigen, wie seine monumentalen Bauten etagenweise und mit einem Kran außerhalb der Wagenbau-Halle des MCV zusammengefügt werden. In der Halle selbst können die Bauwerke aufgrund ihrer Gesamthöhe nicht stehen. Am Freitag, 12. Februar, erfolgt dann die „Enthüllung“ für die Öffentlichkeit – online. Details vorab wollen die Mainzer Narren zwar nicht verraten. Dass Corona in den Darstellungen eine Rolle spielen wird, lässt Profigestalter Wenger aber nicht lange in Frage gestellt.

Termin