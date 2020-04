Mainz (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz und im Saarland hat die Polizei am Samstag bislang keine größeren Verstöße gegen die bestehenden Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie gemeldet. «Bis jetzt sind wir sehr zufrieden», sagte ein Sprecher der Polizei Mainz am Mittag. «Stand jetzt», sagte der Sprecher, gebe es keine Besonderheiten, «und das Wetter spielt ja auch mit».

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach erwartet in Rheinland-Pfalz und im Saarland am Samstag Höchsttemperaturen von 20 und 25 Grad, es bleibt aber oft wolkig. Von Südwesten her ziehen demnach im Laufe des Tages Schauer auf. Am Nachmittag sind laut DWD auch vereinzelt Gewitter mit örtlichem Starkregen möglich.

Auch in Koblenz meldete die Polizei bisher keine Zwischenfälle bei den Kontrollen. Einem Sprecher zufolge suchen spezielle Streifen ab 10 Uhr Plätze wie das Mosel- und Rheinufer auf, die besonders bei gutem Wetter viele Menschen anziehen. «Direkte Problemfelder» seien nicht gemeldet worden. Ähnlich zufrieden zeigte ein Sprecher der Polizei in Saarbrücken, es sei «momentan sehr ruhig». In Trier gab es einem Sprecher zufolge ebenfalls keine Vorfälle: «Wir hatten einen sehr ruhigen Frühdienst und hoffen, dass das so bleibt.»