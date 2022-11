Nieder-Hilbersheim (dpa/lrs) - Zu einer kuriosen Unfallflucht mit einer mobilen Toilette ist es im Landkreis Mainz-Bingen gekommen. Einem Radladerfahrer war das mobile Klo, das er am Mittwochmorgen zu einer Baustelle in der Gemeinde Nieder-Hilbersheim transportieren wollte, aufgrund mangelnder Sicherung von der Schaufel gerutscht und auf ein parkendes Auto gefallen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Wagen wurde beschädigt und beschmutzt. Nach dem Unfall lud der Fahrer die Toilette auf die Schaufel und fuhr weiter. Eine Zeugin informierte die Polizei, die den Fahrer samt Fahrzeug und Klo auf einer nahegelegenen Baustelle fanden. Der Mann muss sich nun wegen einer Unfallflucht verantworten.

Mitteilung Polizei