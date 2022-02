Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich auf zunehmend ungemütliches Wetter einstellen. Der Dienstag beginne zunächst mit wechselhafter Bewölkung und örtlichen Regenschauern, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Am Nachmittag verdichten sich demnach die Wolken, gegen Abend gibt es zunehmend Regen und Wind. Die Höchstwerte liegen zwischen sieben und elf Grad, in Hochlagen um fünf Grad. In der Nacht sollen die dichte Bewölkung und Schauer andauern. Die Temperaturen fallen auf sieben bis vier Grad.

Am Mittwoch bleibt es laut DWD überwiegend bedeckt mit schauerartigem Regen, der nachmittags kurz nachlassen soll. Es sei zudem mit starken bis stürmischen Böen zu rechnen. Die Temperaturen erreichen maximal zehn bis 14 Grad.

