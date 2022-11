Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich auf trübes Novemberwetter in den kommenden Tagen einstellen. Am Sonntag werde es überwiegend bewölkt, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Zeitweise kann es nieseln, während in den höheren Lagen der Eifel einzelne Schneeschauer und Sturmböen möglich sind. Die Temperaturen erreichen maximal fünf bis acht Grad. Auch in der Nacht zu Montag bleibt es bedeckt und regnerisch bei Tiefstwerten zwischen zwei und fünf Grad.

Offenbach (dpa/lrs) - Die Woche startet mit wechselhafter Bewölkung und etwas Regen. Laut DWD kann es montags auch längere trockene Abschnitten geben. Die Temperaturen steigen dabei auf sechs bis acht Grad.

