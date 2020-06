Mainz (dpa/lrs) - Virtuell ein Schwert schmieden oder sich im Sattel beim Ritter-Turnierkampf bewähren - das alles ist möglich in einer neuen interaktiven Sonderausstellung zum Mittelalter im Mainzer Landesmuseum. Von Freitag (5. Juni) an bis zum 18. April 2021 wird die Schau namens «Ritter, Bauer, Edeldame. Erlebe das Mittelalter mit Händen und Füßen» für Kinder ab sechs Jahren das Zeitalter näherbringen. Auf Besucher warten mehr als 80 archäologische Originalexponate, darunter ein etwa 600 Jahre alter Schuh eines Dreijährigen, und zahlreiche Touchscreens.

Die Ausstellung ist Teil des «Kaiserjahres» 2020, dessen Höhepunkt ab 9. September die große Landesausstellung «Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht» ebenfalls in Mainz sein wird. Die Mitmachschau ist ein Gemeinschaftsprojekt der Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) Rheinland-Pfalz, des Rheinischen Landesmuseums Bonn, des Museons im niederländischen Den Haag und des Museums Het Valkhof in Nijmegen - zuletzt war sie in Nijmegen zu sehen. Auf rund 420 Quadratmetern in Mainz widmen sich sieben Sektionen dem Leben einer Edeldame, einer Händlerin, eines Ritters, Mönchs, Spielmanns, Bauers und Handwerkers.

Die Realisierung der Sonderausstellung sei in Corona-Zeiten eine echte Herausforderung gewesen, sagte die Direktorin des Landesmuseums, Birgit Heide, am Mittwoch. Zeitweise sei nicht klar gewesen, ob die Lastwagen mit Teilen der Schau überhaupt über die Grenze kommen.

Besucher müssen sich vor dem Start die Hände desinfizieren, es werden wahlweise Einmal- oder Baumwollhandschuhe gereicht, die auch auf Touchscreens funktionieren. Zudem bekommen alle Besucher einen Touchstift, mit dem sie ebenfalls auf die Bildschirme tippen können und die sie dann mitnehmen können.