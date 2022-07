Der Untersuchungsausschuss des Mainzer Landtags wirft einen genauen Blick auf die Arbeit des Krisenstabs während der Katastrophe an der Ahr. Dabei wird eine bislang offene Frage geklärt.

Mainz (dpa) - Überlastet und überfordert: So haben sich Mitglieder des Krisenstabs nach eigenen Worten am Abend der Sturzflut an der Ahr gefühlt. Drei Angehörige der Technischen Einsatzleitung (TEL) des Landkreises Ahrweiler berichteten am Freitag vor dem Untersuchungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags von Kommunikations- und Kapazitätsproblemen, die die Arbeit des Krisenstabs bei der Katastrophe vor knapp einem Jahr erheblich behindert hätten.

Es sei kaum möglich gewesen, von den Feuerwehren aus den verschiedenen Orten etwas über die jeweilige Situation zu erfahren, da die Verbindungen weitgehend zusammengebrochen gewesen seien, sagte ein ehrenamtlicher Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks (THW), der an dem Abend Dienst in der Einsatzleitung hatte: „Ich kann keine Lage führen, wenn ich keine Rückmeldungen habe“.

Der 47-Jährige war nach eigener Aussage am 14. Juli 2021 ab etwa 17.00 Uhr auf der Stelle „S2“ in der TEL für die Erstellung eines Lagebildes und die Weitergabe von Informationen an andere Stellen zuständig. Vorübergehend habe er zusätzlich auch die für den Einsatz zuständige Stelle „S3“ wahrgenommen, sagte der 47-Jährige weiter. Zudem sei er noch mit Einsatzplanungen seines eigenen THW-Ortsverbandes Sinzig beschäftigt gewesen.

Bei der vorigen Sitzung des Untersuchungsausschusses war die Frage unbeantwortet geblieben, ob und wer die wichtige Position „S2“ in der TEL innehatte. Der THW-Helfer vermutete am Freitag, es könne damit zusammenhängen, dass der „S2“-Platz am Abend des 14. Juli tatsächlich „physisch unbesetzt“ gewesen sei. Das habe daran gelegen, dass er anfangs auch „S3“ gewesen sei und deswegen auf diesem Platz sitzen geblieben sei. Bei der Aufteilung der Sitzplätze hätten auch die damaligen Corona-Schutzmaßnahmen eine Rolle gespielt.

Es habe am Abend der Sturzflut keine Kapazitäten gegeben, Erkundungstrupps loszuschicken, um wegen der fehlenden Rückmeldungen der Feuerwehren ein Lagebild zu erstellen, da die Einsatzkräfte alle Hände voll zu tun gehabt hätten, sagte der Zeuge weiter. Die ganze Dramatik der Sturzflut habe sich erst zwischen 22.00 und 23.00 Uhr abgezeichnet, als Nachrichten von vermissten Feuerwehrleuten, in Wohnwagen eingeschlossenen Menschen und Einstürzen am Oberlauf der Ahr eintrafen.

Ein weiterer THW-Helfer bestätigte die Einschätzung seines Kollegen über die äußerst angespannte Situation in der Einsatzleitung: „Die Leute waren überlastet und überfordert.“ Er selbst habe das „am eigenen Leib gespürt“, sagte der 32-Jährige vom THW-Ahrweiler. Auf ein solches katastrophales Ausmaß habe man sich mit keinem Lehrgang vorbereiten können.

„Es war zu viel, was auf uns eingestürzt ist“, sagte ein Angehöriger des Roten Kreuzes, der allerdings nur bis etwa 20.00 Uhr Dienst in der Einsatzleitung hatte. Bis dahin sei man noch von einem Hochwasser, nicht aber von einer Sturzflut ausgegangen.

Mehr als 750 Menschen waren bei der Sturzflut nach extremem Starkregen am 14. und 15. Juli 2021 im Ahrtal verletzt und Tausende Häuser verwüstet worden. 134 Menschen waren ums Leben gekommen. Der Untersuchungsausschuss will herausfinden, wie es zu der Katastrophe kommen konnte.