Saarbrücken (dpa/lrs) - Sechs Waggons eines Zuges sind am Saarbrücker Rangierbahnhof aus dem Gleis gesprungen. Beladen waren die Waggons mit einer größeren Menge an Weißwein, der aufgrund des Unfalls am Dienstagmittag auslief, wie die Bundespolizei mitteilte. Verletzt wurde niemand, auch für die Umwelt bestand den Angaben zufolge keine Gefahr. Der Zug war aus dem französischen Forbach gekommen und sollte in Saarbrücken vorläufig abgestellt werden. Die Bergungsarbeiten können den Angaben zufolge noch mehrere Tage andauern. Zu Störungen des Bahnverkehrs kam es nicht. Wie es zu der Entgleisung kam, ist noch nicht klar.