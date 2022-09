Ein 18-Jähriger hat in der Ludwigshafener Innenstadt mit einer Schreckschusswaffe hantiert und dabei einen Polizeieinsatz ausgelöst. Am Freitagabend hätten mehrere Passanten den jungen Mann bei den Einsatzkräften gemeldet, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Beamten trafen den 18-Jährigen in einem Imbiss an und fanden die vermeintliche Schusswaffe in seiner Umhängetasche. Diese stellte sich als Softairpistole heraus, die in der Öffentlichkeit nicht mitgeführt werden darf. Warum der junge Mann die Schreckschusswaffe dabeihatte und mit ihr herumhantierte, war zunächst unbekannt.

Ludwigshafen (dpa/lrs) - PM