Drei Männer sind am Dienstag von Polizei und Feuerwehr aus dem Rhein gerettet worden. Diese waren zuvor mit einem Schlauchboot in Höhe der Loreley gekentert. Mehrere Anrufer hatten daraufhin die Rettungskräfte alarmiert, wie die Polizei mitteilte. Schließlich konnten die drei im Alter von 24, 28 und 29 Jahren von der Wasserschutzpolizei aus dem Rhein gezogen werden. «Alle drei Personen waren lediglich unterkühlt und wurden dem Rettungsdienst übergeben», hieß es. An dem Einsatz waren den Angaben zufolge Einsatzkräfte der Polizei in Sankt Goarshausen und Boppard, der Wasserschutzpolizei Sankt Goar sowie der umliegenden Feuerwehren beteiligt. (dpa)