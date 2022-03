Er braucht keine Pause und kommt auch an entlegene Stellen zwischen Booten oder Tauen im Wasser: Ein Reinigungsroboter sammelt Abfälle aus dem Hafenbecken des Mainzer Zollhafens. Der so genannte «Jellyfishbot» eines französischen Startups könne autonom oder ferngesteuert Abfälle und Öle auf der Wasseroberfläche aufnehmen, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung des Zollhafens.

Mainz (dpa/lrs) - Die Verschmutzung des Hafenbeckens habe in den vergangenen vier Jahren zugenommen. Das sei zum einen auf das Freizeitverhalten der Besucher, zum anderen auf die starke Bautätigkeit zurückzuführen. Die Marina Zollhafen ist den Angaben zufolge der erste Sportboothafen in Deutschland, der diese neue Technologie im Umweltschutz einsetzt. „Jean-Pierre le Jellyfishbot“, wie der Roboter getauft wurde, kann den Angaben zufolge auch zur Beseitigung von Kohlenwasserstoffen aus dem Wasser eingesetzt werden.

