Bad Kreuznach (dpa/lrs) - Ein mit einem Müllcontainer beladener Lastwagen ist am Dienstagmittag in der Nähe von Bad Kreuznach umgekippt. Dabei habe sich der Müll über die Fahrbahn verteilt, sagte ein Polizeisprecher. Die Bergungsarbeiten würden mehrere Stunden dauern, die Bundesstraße sei halbseitig gesperrt. Die Unfallursache war am Mittag unklar. Laut Polizei hatte der 42-jährige Fahrer angegeben, sein Gefährt sei an der Ausfahrt der Bundesstraße nahe Bärenbach ins Schlingern geraten. Er konnte sich selbst leicht verletzt aus dem Führerhaus befreien. Zur Höhe des Schadens gab es zunächst keine Angaben.