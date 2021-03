Kobern-Gondorf (dpa/lrs) - Dutzende mit Küchenmessern gebastelte Speere und eine Deko-Streitaxt hat die Polizei in Koben-Gondorf (Landkreis Mayen-Koblenz) gefunden. Zeugen hatten die mutmaßlichen Waffen am Mittwoch nahe einer Kapelle entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Vor Ort fanden die Beamten demnach 44 Speere und die mittelalterliche Deko-Axt. Für den Bau der Speere waren laut Polizei Küchenmesser mittels Klebeband an Besenstielen befestigt worden. Sie hätten keine Gebrauchsspuren aufgewiesen und seien sichergestellt worden, hieß es.

