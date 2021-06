Ludwigshafen (dpa/lrs) - Ein Einkaufsstopp an einer Tankstelle hat einem Autofahrer in Ludwigshafen viel Ärger eingebracht. Erst rammte der 26-Jährige beim Wegfahren einen Aufsteller und einen Mülleimer. Schaden nach Polizeiangaben: rund 1000 Euro. Dann flog bei der Unfallaufnahme am Samstag auch noch auf, dass sein Führerschein gefälscht war. Der Mann gab den Beamten zufolge zu Protokoll, er habe nach dem Verlust seines eigenen Führerscheins einen Freund beauftragt, ihm einen neuen zu besorgen. Von der Echtheit dieses Papiers sei er überzeugt gewesen. Die Polizei zog sowohl den gefälschten Führerschein als auch die Autoschlüssel des 26-Jährigen ein. Er musste sein Auto erst einmal stehen lassen, weil sein Beifahrer ebenfalls keinen Führerschein besaß.

