Polizeibeamte haben einen mit einer Axt bewaffneten Mann am Mittwoch in Speyer überwältigt. Zeugen zufolge soll der 44-Jährige einen anderen Mann mit dem Beil verfolgt haben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Einsatzkräfte fanden den mutmaßlich bedrohten Mann stark betrunken. Der 49-Jährige habe sich zur Tat jedoch nicht geäußert. Die Polizisten stellten anschließend einen 44-Jährigen, der zur Täterbeschreibung passte und eine Axt in der Hand hatte. Aufforderungen, das Beil fallen zu lassen, habe er verweigert. Eine Beamtin setzte einen Taser gegen den Tatverdächtigen ein und konnte die Axt sicherstellen. Der 44-Jährige wurde festgenommen. Ihm steht ein Strafverfahren wegen Bedrohung bevor.

Speyer (dpa/lrs) - PM