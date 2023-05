Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gewalt gegen Lehrkräfte hat nach einer Forsa-Umfrage im Auftrag des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) in den vergangenen Jahren zugenommen. Erstmals wurden am Donnerstag in Mainz Zahlen für Rheinland-Pfalz vorgestellt. Nach der amtlichen Kriminalstatistik wurden im ersten Halbjahr 44 Lehrkräfte Opfer einer Straftat. Es ging um Körperverletzung, Bedrohung oder sexuelle Belästigung.

Ein Vater, der mit seinem Bruder in den Unterricht an einer Pfälzer Schule kommt, treibt den Klassenlehrer durch den Raum, bekommt ihn zu fassen und drückt ihn dann in einen Schrank,