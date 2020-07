Pirmasens (dpa/lrs) - Unbekannte Räuber sind bei einem brachialen Überfall auf einen Supermarkt in Pirmasens gescheitert. Die Täter waren in der Nacht zum Samstag mit einem Auto in den Eingangsbereich des Marktes gefahren und hatten dann vergeblich versucht, den Geldautomaten zu knacken. Wie die Polizei berichtete, hielt die Maschine aber den Angriffen stand und rückte kein Geld heraus. Unverrichteter Dinge flohen die Täter mit drei Autos vom Tatort, wie Zeugen berichtet haben. Zwei Wagen wurden noch am Tatort und ein drittes im nahen Frankreich gefunden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Fahndung nach den Tätern läuft.