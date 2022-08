Zwei Kinder im Alter von elf und zwölf Jahren haben in Böhl-Iggelheim im Rhein-Pfalz-Kreis mit Böllern gezündelt und dabei einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, beobachteten Zeugen am Mittwochabend, wie der Zwölfjährige in der Nähe des Bahnhofs einen Böller ins Gebüsch warf und dadurch ein Feuer verursachte. Der Elfjährige alarmierte daraufhin den Notruf. Es brannten rund 100 Quadratmeter Gebüsch, das von der Feuerwehr gelöscht wurde. Aufgrund der Rauchentwicklung mussten die Züge ihre Geschwindigkeit an der Brandstelle drosseln. Die Polizei fand im Rucksack des elf Jahre alten Jungen eine Tüte mit Böllern. Beide Kinder wurden ihren Eltern übergeben.

Böhl-Iggelheim (dpa/lrs) - Pressemitteilung