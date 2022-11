Draußen wird es kälter, aber die Mainzer Fastnacht läuft sich langsam warm: Zum 11.11. kann das närrische Auftakttreffen erstmals seit zwei Jahren wieder ohne jede Einschränkungen stattfinden, wie der Mainzer Carneval-Verein (MCV) am Dienstag mitteilte. Dann beginnt auch der Verkauf der neuen Zugplaketten, der wichtigsten Quelle zur Finanzierung der Mainzer Straßenfastnacht. Dargestellt sind zwei Kinder-Schwellköpp, also überdimensionierte Karikaturenköpfe, namens Annabell und Kevin.

Mainz (dpa/ lrs) - „Die Straßenfastnacht ist die DNA des MCV“, sagte der neue Vereinspräsident Hannsgeorg Schönig. „Wir werden ohne Einschränkungen auch planen für den Umzug am Neujahrstag und insbesondere für die närrischen Tage mit dem Rosenmontagszug in der Hoffnung, dass wir ihn durchführen können ohne weitere Beschränkungen.“ Die „goldisch Meenzer Fassenacht“ sei schließlich eine der schönsten Nebensachen der Welt.

Der Umzug der Fastnachtsgarden am 1. Januar markiert den offiziellen Beginn der Fastnachtskampagne in Mainz. Der 11.11. wird zuvor als närrisches Datum besonders gefeiert - in der Zahl elf wird die Abkürzung für Égalité, Liberté, Fraternité (Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit) gesehen. Höhepunkt der Kampagne ist der Rosenmontag am 20. Februar. Närrisches Motto ist mit Blick auf den Krieg in der Ukraine der Zweizeiler: „In Mainz steht Fastnacht voll und ganz für Frieden, Freiheit, Toleranz!“

Närrischer Hotspot ist am kommenden Freitag der Mainzer Schillerplatz mit dem Fastnachtsbrunnen. Auf einer Bühne vor dem barocken Osteiner Hof wird das „närrische Grundgesetz“ verlesen, ehe die Mainzer Hofsänger ein rund sechsstündiges Musikprogramm eröffnen. „Der Schillerplatz kann alles ertragen, und deswegen werden wir alle Facetten der Mainzer Kunst präsentieren“, sagte Thomas Neger vom MCV-Vorstand.