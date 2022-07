[Aktualisiert 15.20] Weil der Fahrer eines VW am Samstagabend kurz vor dem Ungsteiner Ortseingang die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat, ist es zu einem schweren Unfall gekommen: Wie die Polizei berichtet, war der 24-jährige Dürkheimer in der Altenbacher Straße in Richtung Ungstein unterwegs, als er kurz vor dem Ortseingang nach rechts von der Fahrbahn abkam, elf Wingertszeilen durchbrach und gegen die Sandsteinmauer des Cafés und Gästehauses Leeze in der früheren Naturhorn-Akademie prallte. Der Unfall ereignete sich gegen 23.30 Uhr.

„Zu dieser Zeit sitzt glücklicherweise niemand mehr auf der Terrasse“, sagte Hans Pentner, der Café und Gästehaus gemeinsam mit seiner Familie betreibt und auch in dem Haus wohnt. Er habe einen lauten Knall gehört und zuerst vermutet, dass sich auf der Straße ein Unfall ereignet hat. Dann habe er eine große Staubwolke vor der Terrasse gesehen und die Rettungskräfte verständigt.

Gesamtschaden: rund 100.000 Euro

Ein Abschnitt der Sandsteinmauer wurde völlig zerstört, auch die Terrasse wurde erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf 100.000 Euro. Die Mauer sei erst vor gut einem Jahr errichtet worden, erzählt Pentner. Sie habe das Anwesen jetzt vor Schlimmerem bewahrt. Der Fahrer wurde nach Angaben der Polizei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Er stand offenbar unter erheblichem Alkoholeinfluss: Ein Atemalkoholtest habe 1,81 Promille ergeben, heißt es im Bericht der Beamten. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.