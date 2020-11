Wie weit geht die Verantwortung eines Jugendamts, wenn es um den Schutz von Kindern vor sexuellem Missbrauch geht? Dieser Frage ging am Dienstag der Untersuchungsausschuss Missbrauchsverdacht am Saar-Landtag zu dem Skandal um einen früheren und mutmaßlich pädophilen Assistenzarzt am Uniklinikum in Homburg nach.

Der Arzt hatte bis zu seinem Tod 2016 in der Westpfalz gewohnt und zeitweise auch am Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern gearbeitet. Nur in seiner Zeit davor in Homburg hatte er beruflich mit Minderjährigen zu tun. Dort soll er zwischen 2003 und 2014 zahlreiche Kinder, die in der Jugendpsychiatrie des Uniklinikums behandelt wurden, sexuell missbraucht haben. Er wurde verdächtigt, ohne Wissen der Eltern Nacktfotos der Kinder angefertigt und medizinisch nicht angezeigte Untersuchungen im Genitalbereich der Kinder gemacht zu haben.

Arzt machte 12-Jährigen offenbar über Chat an

Seit 13 Monaten versucht der Untersuchungsausschuss am Saar-Landtag auch die politische Verantwortung in dem Skandal am staatlichen Klinikum zu klären. Dieses steht im Verruf, den Fall vertuscht zu haben und den Arzt jahrelang mit Kindern arbeiten gelassen zu haben, obwohl sein Verhalten bekannt war. Im April 2013 erfuhr das Jugendamt Saarbrücken von einem Facebook-Chat zwischen dem Arzt und einem seiner Patienten, einem Zwölfjährigen.

Ein Chat, der nach Einschätzung der Abgeordneten „eindeutig übergriffig“ war und in dem der Junge offenbar auch nach seinem Masturbationsverhalten gefragt wurde. Das Jugendamt unterband den Kontakt zwischen Arzt und Jungen und schaltete die Polizei ein – nicht jedoch den Arbeitgeber des Mannes. Das Amt beurteilt die Vorgehensweise von damals als korrekt.

Jugendamt: „Wir haben alles richtig gemacht“

Der als Zeuge vor den Ausschuss geladene Direktor des Regionalverbands Saarbrücken, Peter Gillo (SPD), verteidigte das Jugendamt der Stadt. „Wir haben alles richtig gemacht“, sagte Gillo am Dienstag. Für die Unterrichtung des Klinikums, dem Arbeitgeber des Assistenzarztes, habe die rechtliche Grundlage gefehlt. Das habe ein Gutachten bestätigt. Gleichwohl wurde das benachbarte Jugendamt des Saar-Pfalz-Kreises vom Saarbrücker Jugendamt informiert über den schweren Verdacht gegen den Mediziner. Denn dort sei die Arbeitsstätte und der Judoclub des Mannes gewesen. Der damals Beschuldigte war auch als Judotrainer aktiv und hatte so versucht, Jungs zu ihm nach Hause zum Übernachten zu locken – was ihm mehrfach gelang.

CDU: Eklig und erschreckend

CDU und Linke kritisierten das Vorgehen des Jugendamts. Dessen Verantwortung gehe weiter. „Das Amt hat nicht richtig gehandelt; es ist der Anwalt aller Kinder“, sagte Dennis Lander (Linke) nach der Sitzung. „Es ist eklig und erschreckend zu sehen, wie sich der Arzt an Kinder herangemacht hat“, sagte CDU-Frau Jutta Schmitt-Lang mit Blick auf die 36 Seiten des Chat-Protokolls, das in nicht-öffentlicher Sitzung verlesen wurde. Es habe Gefahr für mehrere Kinder bestanden. Es sei nicht nachvollziehbar, warum das Jugendamt 2013 nicht die Klinik informiert habe.

Fragen bleiben: Warum enden Ermittlungen?

Klinikintern war zwar bereits 2011 ein anonymes Schreiben aufgetaucht mit dem Pädophilie-Verdacht gegen den Arzt, die Polizei aber war nicht eingeschaltet worden. Jürgen Renner, SPD, hinterfragte dagegen, warum die Ermittlungen in dem Fall der Chat-Anmache schon nach wenigen Monaten eingestellt wurden. Dieser Frage wird der Untersuchungsausschuss wohl noch vor Jahresende nachgehen.