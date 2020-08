Anfangs ging es am Homburger Uniklinikum um den Missbrauchsskandal in der Kinderpsychiatrie, dann kamen Verdachtsfälle in der HNO-Klinik dazu. Am Dienstag befasste sich der Untersuchungsausschuss des Saar-Landtags mit den Vorkommnissen im OP-Saal der HNO-Klinik im Jahr 2012 und wie Kinder dabei im Intimbereich verwundet werden konnten.

Anfangs ging es am Homburger Uniklinikum um den Missbrauchsskandal in der Kinderpsychiatrie, dann kamen Verdachtsfälle in der HNO-Klinik dazu. Am Dienstag befasste sich der Untersuchungsausschuss des Saar-Landtags mit den Ereignissen im OP der HNO-Klinik im Jahr 2012 und wie Kinder dabei im Intimbereich verwundet werden konnten.Immer mehr besorgte Eltern riefen an und wollten wissen, ob sie ihre Kinder guten Gewissens zur Behandlung ins Uniklinikum schicken könnten – angesichts der möglichen Missbrauchsfälle.

„So langsam weiß ich nicht mehr, was ich ihnen raten soll“, sagt Linken-Abgeordneter Dennis Lander gegenüber der RHEINPFALZ. Seiner Meinung nach ist das Uniklinikum nicht wirklich interessiert an der Aufklärung der Vorwürfe. „Es tut sich nichts.“ Er meint Aufklärung darüber, wie es in der Kinderpsychiatrie vor Jahren womöglich zu zigfachen Übergriffen auf Kinder durch einen Assistenzarzt und wie es in 2012 womöglich zu sexuellem Missbrauch in der HNO-Klinik kommen konnte. Auch der Aufsichtsrat des Klinikums hatte vergangene Woche die Aufarbeitung äußerst deutlich kritisiert.

In der jüngsten Sitzung des Untersuchungsausschusses bestätigten Zeugen der Rechtsmedizin die bisherige Darstellung des Klinikums, wonach die Kinder, bei denen kurz nach einer Mandeloperation Verletzungen im Intimbereich gefunden worden waren, höchstwahrscheinlich nicht sexuell missbraucht wurden. Dies steht nach Auffassung der Linken-Fraktion im Widerspruch zu einem Gutachten der Rechtsmedizin in Mainz, das eindeutig von sexuellem Missbrauch spreche beziehungsweise diesen nicht ausschließe. In Homburg wird die Verletzung der Kinder im Genitalbereich unter anderem durch eine unkorrekte Zäpfchengabe erklärt.

Ein Jahr nach der Einsetzung des Untersuchungsausschusses ist die Aufklärung in Homburg noch nicht wesentlich weiter. Auch die Staatsanwaltschaft Saarbrücken ermittelt nach Auskunft der Staatskanzlei noch immer an der HNO-Klinik. Unter anderem gegen den ehemaligen Direktor. Er soll mehrere Mitarbeiterinnen sexuell bedrängt und ihnen mehrfach an den Busen gegriffen haben.