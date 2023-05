Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie kann ein Arzt jahrelang Kinder in der Uni-Klinik in Homburg missbrauchen? Im Saarland suchten Landtagsabgeordnete Antworten im Untersuchungsausschuss. Am Mittwoch wurde im Plenum über den Abschlussbericht diskutiert. Fazit: Viele wussten etwas und haben nicht oder zu spät gehandelt.

Hermann Schell urteilt hart und klar. „Der Untersuchungsausschuss war ein Fiasko. Mit echter Aufarbeitung hatte er nichts zu tun.“ Schell ist im Vorstand der Initiative Missbit im Bistum Trier,