Kusel (dpa/lrs) - Fußball-Weltmeister Miroslav Klose steht mit seinem Namen möglicherweise Pate für eine neue Schulsportanlage in Kusel. Hintergrund sind die Anfänge der Sportlegende in der Stadt in der Pfalz: Kloses Karriere hatte beim lokalen Club SG Blaubach-Diedelkopf begonnen. Der Stürmer erlangte später Weltruhm in der Bundesliga und in der Nationalmannschaft und beendete seine Laufbahn 2016 bei Lazio Rom. Bei Kreis- und Verbandsgemeinde kam die Idee auf, die neue Anlage Miro-Klose-Stadion zu taufen, wenn sie im Frühjahr eingeweiht wird.

Die Verwaltung in Kusel ist vorsichtig optimistisch. Man sei im Gespräch, verlautet es von dort. „Natürlich würden wir uns sehr freuen, wenn wir die Ehre hätten, diese Namensgebung umsetzen zu können“, sagte ein Sprecher. Im Idealfall soll der 43 Jahre alte Klose, der in München wohnt, dann bei der feierlichen Einweihung dabei sein.