Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat die Kommunen für das Erreichen der Klimaziele in Rheinland-Pfalz in die Pflicht genommen. Bis spätestens 2040 solle die Klimaneutralität im Land erreicht werden, betonte Dreyer am Montag in Mainz. «Schon 2030 wollen wir unseren Strom hier im Land zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien erzeugen, um den Klimawandel zu stoppen.»

Mainz (dpa/lrs) - Bei der Umsetzung der Neuregelungen komme es entscheidend auf die Kommunen an. Dort würden die Projekte zum Schutz des Klimas, zur regionalen Wertschöpfung und zum Erhalt des Wirtschaftsstandortes umgesetzt.

«Dürren, Hitzewellen, Starkregen oder beispielsweise eine geringere Grundwasserneubildung sind konkrete und vor allem sichtbare Folgen des Klimawandels», erklärte Energie- und Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) bei dem Treffen mit Vertretern aus den Kommunen zur Energiewende. «Daher muss der Prozess der Dekarbonisierung und damit der Ausbau der erneuerbaren Energien mit Hochdruck vorangetrieben werden.»

Rheinland-Pfalz habe dafür in der jüngsten Vergangenheit bereits wichtige Weichen gestellt: Es sei etwa in der Freiflächen-Photovoltaik das Volumen angehoben und bei der Errichtung neuer Windkraftanlagen an bereits genehmigten Standorten, dem sogenannten Repowering, zu Erleichterungen gekommen, berichtete die Ministerin. Die Energiewende sei eine Mammutaufgabe, die die ganze Gesellschaft betreffe und nur gemeinsam mit den Kommunen erfolgreich umgesetzt werden könne.