Mainz (dpa) - Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) ist von ihrer Corona-Erkrankung genesen. „Da sie seit über 48 Stunden symptomfrei und mehrfach negativ getestet ist, konnte die Ministerpräsidentin die häusliche Isolation verlassen“, berichtete die Staatskanzlei am Freitag in Mainz. Der landesweite Ehrenamtstag am Sonntag kommender Woche (28. August) in Gerolstein sei der erste Präsenztermin, den die Ministerpräsidentin wahrnehmen werde.