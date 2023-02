Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) wird am 24. Februar zu einem offiziellen Besuch ins Saarland reisen. Auf dem Programm stehen ein Gespräch mit der saarländischen Regierungschefin Anke Rehlinger (SPD) in Saarbrücken und ein Firmenbesuch in Homburg, wie die Staatskanzlei in Mainz am Mittwoch mitteilte. Thematisch soll es um den Strukturwandel in beiden Ländern gehen: Dazu gehörten Fragen der Weiterbildung von Arbeitskräften und infrastrukturelle Voraussetzungen, beispielsweise zur Herstellung und zum Transport von Wasserstoff.

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) - Gesprochen werden soll auch über gemeinsame Verkehrsprojekte und die grenzüberschreitende Gesundheitsregion. Exakt ein Jahr nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022 werden auch die Hilfen beider Bundesländer für das europäische Land Thema sein, hieß es in der Mitteilung.

Nach dem Gespräch in der Saarbrücker Staatskanzlei wollten die Ministerpräsidentinnen das Unternehmens Creos besuchen, das daran arbeitet, heutige Gas-Leitungen für den künftigen Gebrauch als grenzüberschreitendes Wasserstofftransportnetz vorzubereiten.

