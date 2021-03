Mainz (dpa/lrs) - Die Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beraten am heutigen Montag in einer Video-Schalte über weitere Öffnungsschritte aus dem Corona-Lockdown. Dabei soll es aus Sicht der Staatskanzlei in Mainz vor allem um eine Oster-Perspektive für die Gastronomie und die Tourismusbranche gehen - sowie um den Ausbau der Teststrategie. Allerdings steigen die Neuinfektionen wieder deutlich und erschweren im bereits verabschiedeten Stufenplan vorgesehene Lockerungen. Am 27. März beginnen in Rheinland-Pfalz die Osterferien.

Weil die Beratungen länger dauern könnten, wird die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) darüber erst am Dienstagmorgen berichten. Sie informiert zunächst den Ältestenrat des Landtags und dann die Öffentlichkeit.

