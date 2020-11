Saarbrücken (dpa) - Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans hat mit Blick auf die steigenden Corona-Zahlen vor einem Kollaps in vielen Krankenhäusern gewarnt. «Die Situation ist erschreckend und alarmierend: Schon bald kann es zu einem Kollaps in vielen der 1900 Krankenhäuser in Deutschland kommen», sagte der CDU-Politiker der «Bild am Sonntag». Gerade jetzt, wo in der zweiten Corona-Welle jeder Intensiv- und Beatmungsplatz dringend benötigt werde, würden Kliniken aus der Versorgung fallen, Stationen geschlossen und Notaufnahmen abgemeldet. «Grund ist fehlendes oder erkranktes Pflegepersonal.»

Der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), Uwe Janssens, ergänzte gegenüber dem Blatt: «Ganz klar: Es ist in einigen Bundesländern nicht mehr viel Spielraum. Berlin hat nur noch 14 Prozent freie Intensivbetten, Bremen 17 Prozent.» Dies liege auch daran, «dass viele Kliniken immer noch ihr Routineprogramm durchführen, Magen-Bypässe, Gelenk-Operationen». Für viele drohe sonst der Ruin, solange es nicht wie im April Freihaltepauschalen gebe. «Damals war die Situation übrigens viel weniger dramatisch als das, was jetzt auf uns zukommt.»

Hans forderte aufgrund der Situation einen Rettungsschirm für die Kliniken: «Sie brauchen dringend Unterstützung. Neben dem Personalengpass droht den Krankenhäusern der finanzielle Kollaps.» Sein Vorschlag: «Wir sollten jetzt dringend die Freihaltepauschalen wieder einführen, damit die Kliniken in den nächsten Wochen und Monaten finanziell abgesichert sind.»

Der Linken-Fraktionsvorsitzende Oskar Lafontaine reagierte am Sonntag auf die Äußerungen von Hans mit Kritik: «Der von Ministerpräsident Hans beklagte Mangel an Pflegekräften ist auch von der Landesregierung zu verantworten.» Schon vor zwei Jahren hätten nach Angaben der saarländischen Krankenhausgesellschaft rund 3000 Pflegekräfte in den Kliniken des Landes gefehlt, weil Bezahlung und Arbeitsbedingungen zu schlecht seien.

Der gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Saarland, Magnus Jung, sagte: «Nur Warnen reicht nicht. Das saarländische Gesundheitsministerium sollte jetzt die Maßnahmen benennen, die dazu führen, dass ein Kollaps vermieden wird.»