Saarbrücken (dpa/lrs) - Saar-Ministerpräsident Tobias Hans hat sich dafür ausgesprochen, in Schulen ab der siebten Klasse Maßnahmen zur Wiederbelebung zu lehren. Anlässlich des europäischen Tages des Notrufs am Freitag sagte der CDU-Politiker, es sei bei medizinischen Notfällen nicht nur wichtig, die Rufnummer 112 zu wählen, sondern auch zu wissen, wie man helfen kann. Mit der Einführung von Wiederbelebungsunterricht in den Schulen könnten viele Leben gerettet werden.

Hans verwies auf Erfahrungen aus Dänemark. Dort sei seit Einführung des Unterrichts im Jahr 2005 die Quote der Reanimationen durch Laien von 20 auf mehr als 60 Prozent gestiegen. Die Rate der Überlebenden habe sich verdreifacht. Er wolle einen Wiederbelebungsunterricht in seine geplante Bildungsoffensive einbauen, erklärte Hans.