Der saarländische Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD) warnt Unternehmen vor Hacker-Angriffen. Vor allem kleinere und mittlere Unternehmen seien betroffen, teilte er am Donnerstag in Saarbrücken mit. Eine gängige Masche sei: Betrüger schrieben von vermeintlich vertrauenswürdigen Absendern Mitarbeiter per E-Mail an und bezögen sich auf vorherige Kommunikationen. Mit in der Mails seien Links oder Anlagen mit Schadsoftware, die dann nach dem Öffnen zum Datenabfluss und zur Verschlüsselung der IT führten.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Mitarbeiter sollten daher regelmäßig über Gefahren durch E-Mail-Anhänge und Links informiert werden, teilten Barke und die zentrale Ansprechstelle Cybercrime Saarland mit. Wichtig seien auch Sicherheitsupdates, Antiviren-Software und regelmäßige Datensicherungen (Backups).