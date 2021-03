Mainz (dpa/lrs) - Mehr Radwege entlang von Landstraßen, bessere Mitnahmemöglichkeiten im öffentlichen Nahverkehr, mehr Radtourismus: In Rheinland-Pfalz soll der Radverkehr in den kommenden Jahren deutlich gestärkt werden. Den entsprechenden Entwicklungsplan veröffentlichte das rheinland-pfälzische Verkehrsministerium am Donnerstag. «Das Ziel ist, den Anteil des Radverkehrs am Verkehrsmix von heute 8 auf 15 Prozent zu steigern», sagte der rheinland-pfälzische Verkehrsminister Volker Wissing (FDP).

Zu den Zielen gehört den Angaben zufolge unter anderem, Radfahren im Alltag, aber auch im Tourismus zu fördern. Bis 2030 sollen so unter anderem sieben Pendler-Radrouten realisiert werden. Zudem soll Rheinland-Pfalz laut Entwicklungsplan zum „attraktivsten Radreiseland Deutschlands“ werden.

Das Land will die zuständigen Städte und Gemeinden dabei neben finanzieller Förderung mit Informationen und Beratung unterstützen. Der „Radverkehrs-Entwicklungsplan 2030“ sei mit mehr als 40 Beteiligten wie Kommunen, Verbänden und Abgeordneten aller Landtagsfraktionen ausgearbeitet worden.

