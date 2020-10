Mainz (dpa/lrs) - Das Problem der illegalen Abfallentsorgung in Rheinland-Pfalz hat sich nach Einschätzung des Umweltministeriums in den vergangenen Jahren nicht verschärft. Die entsprechende Menge in den jährlichen Landesabfallbilanzen sei zwischen 2014 und 2018 bei kleineren Schwankungen in etwa gleichgeblieben, teilte das Ministerium auf eine Anfrage des CDU-Landtagsabgeordneten Martin Brandl mit. Mit Blick auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie könne bisher keine fundierte Aussage zur Entwicklung in diesem Bereich gemacht werden, hieß es weiter.

Durch die vielerorts erfolgte vorübergehende Sperrung der Wertstoff- und Recyclinghöfe zu Anfang der Pandemie habe es aber Beobachtungen über leicht erhöhte illegale Müllentsorgungen gegeben, berichtete das Ministerium. Allgemein seien mehr Meldungen eingegangen, die aber auch damit zusammenhingen, dass sich mehr Bürgerinnen und Bürger in der Natur aufgehalten und dabei illegal entsorgten Abfall entdeckt hätten - auch älteren Müll. «Unzweifelhaft ist zu beobachten, dass wohl verloren gegangene Einwegschutzmasken vielerorts in Stadt, Wald und Feld zu finden sind», erklärte das Ministerium.